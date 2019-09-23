Переговоры по транзиту газа: Украина перехватила инициативу или клюнула на российскую наживку?

В Брюсселе в конце прошлой недели состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и Европейским Союзом об условиях транзита газа по территории нашей страны после 2019 года. Несмотря на отсутствие серьезных ожиданий от встречи, этот раунд переговоров стал если не прорывом, то, как минимум, началом диалога, которого не наблюдалось в предыдущие годы.

Так, российский монополист «Газпром» в ходе переговоров изменил тактику и впервые допустил возможность заключения контракта на транзит газа по европейским правилам.

На этом ранее настаивала и Украина, и Европейский Союз. Представители российского правительства и газовой дубинки Кремля – «Газпрома» в ходе предыдущих переговоров попросту затягивали время. Например, предлагали просто пролонгировать на год действующий контракт, очевидно, проигнорировав решение Стокгольмского арбитража. С чем наша страна согласится никак не могла.

К переговорам Украина, как и ЕС, подошли с рекордными запасами газа в хранилищах, что выбивает из рук россиян карту шантажа

Теперь же ситуация изменилась. Этому есть как понятные объяснения, так и обстоятельства, уровень опасности которых для нашей страны можно только предполагать, учитывая агрессивный характер нашего визави.

Во-первых, к переговорам Украина, как и ЕС, подошли с рекордными запасами газа в хранилищах, что выбивает из рук россиян карту шантажа и необходимости затягивания переговоров до условного часа «Ч», когда попросту пришлось бы подписываться под любым соглашением, надиктованным в Кремле.

Во-вторых, Украина наконец-то разблокировала процесс разделения Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», а консолидация власти в руках президента Владимира Зеленского может гарантировать, что этот процесс будет завершен в срок, а необходимые законодательные изменения будут приняты без отлагательств и без бюрократических проволочек.

Ранее Россия утверждала, что наша страна не успеет к концу года имплементировать европейское законодательство и отделить ГТС от «Нафтогаза», а поэтому заключать договор о транзите на основании европейских правил не имеет смысла, так Украина сама их не придерживается. Теперь же подобные заявления со стороны России звучат не убедительно.

В свою очередь, Россия приехала на переговоры ослабленной. В середине сентября Европейский суд в Люксембурге по иску Польши принял решение, согласно которому доступ «Газпрома» к мощностям немецкого газопровода OPAL ограничивается на 50 процентов. Именно благодаря, тому что «Газпром» ранее имел возможность практически на 100 процентов использовать мощности этого газопровода, российская компания смогла полностью загрузить «Серверный поток-1» и, соответственно, существенно снизить поставки через украинскую трубу.

Теперь же без украинской ГТС россиянам в поставках газа на рынок Евросоюза обойтись будет намного сложней.

Более того, не все гладко и с проектами Кремля по строительству обходных маршрутов, которые по российскому плану должны были с 1 января 2020 года полностью заместить объемы газа, шедшие через украинскую ГТС.

Мало того, что над ними висит дамоклов меч американских санкций, так еще и очень маловероятно, что «Турецкий поток» и «Северный поток-2» смогут заработать на полною мощность до конца этого года.

В такой ситуации любой переговорщик, преследующий коммерческие интересы, действительно перевел бы диалог в конструктивную плоскость. Однако нам очень хорошо известно, что «Газпром», в первую очередь, - геополитическое орудие Кремля, и уж точно не работающая по цивилизованным правилам энергетическая компания.

Российская сторона постоянно «ненавязчиво» озвучивает два своих предложения, которые, по их мнению, являются связанными с возможным будущим контрактом на продолжение транзита газа по территории нашей страны.

Первое из них, на которое Украина не может пойти ни при каких условиях – отказ от победы в Стокгольмском арбитраже. В России это понимают, и вряд ли будут сильно настаивать. Это больше похоже на блеф и повышение ставок, чтобы при финальном торге выбить для себя лучшие условия.

Попытки договорится с Россией о поставках в Украину газа напоминают цирковой трюк, когда дрессировщик кладет свою голову в пасть льву

Второе же «предложение» россиян более серьезное – начать прямые поставки газа в Украину, которые были прекращены еще в 2015 году.

С одной стороны, ничего ужасного в таком предложении нет, и для Украины оно может иметь смысл – в случае заключения соглашения, основанного на европейских правилах, которое к тому же позволило бы сохранить транзит газа, а это – миллиарды долларов валютной выручки.

Однако, не стоит забывать, что путинская Россия, оккупировавшая часть нашей территории и последние пять лет ведущая войну против нашей страны, не заинтересована в поставках в Украину газа на основе европейских правил. Стоит только вспомнить две «газовых войны» 2006 и 2009 годов, а также март 2018 года, когда несмотря на решение Стокгольмского арбитража «Газпром» за несколько часов до начала поставок отказался прокачивать через Украину газ, чем спровоцировал в нашей стране на несколько дней энергетический кризис.

Еще более показательным является соглашение на поставки газа от 2009 года, которое тогдашнее правительство Юлии Тимошенко называло очень даже рыночным, а на деле контракт оказался кабальным для Украины и был признан нерыночным в международном арбитраже.

Поэтому попытки договорится с Россией о поставках в Украину газа напоминают цирковой трюк, когда дрессировщик кладет свою голову в пасть льву. Сможет ли руководство нашей страны не лишится головы в такой игре, мы уже узнаем совсем скоро.

Очередной раунд переговоров запланирован на конец октября. Пока что министр энергетики Алексей Оржель заявил, что Украина не исключает возможность прямых поставок газа из России на рыночных основаниях и по рыночным ценам.

Игорь Орел