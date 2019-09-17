Нефть дешевеет после рекордного за десятилетия роста накануне

Ранее цены на нефть подскочили почти на 20% - максимально почти за 30 лет.

Нефть подешевела во вторник, в то время как рынок опасался военного ответа на нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии, которые вдвое сократили производство королевства и привели к рекордному за десятилетия скачку цен.

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Об этом сообщает Reuters.

"Субботняя атака усилила неопределенность на рынке, который был относительно ослаблен в последние месяцы из-за замедления глобального роста на фоне американо-китайской торговой войны", - говорится в сообщении.

Фьючерсы на Brent к 9:07 снизились на 0,36% до 68,77 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI потеряли 0,83% до 62,36 доллара.

В ходе торгов понедельника цены подскочили почти на 20% - максимально почти за 30 лет - и закрылись подъемом примерно на 15%. Фондовые и другие рынки во вторник также оказались под давлением.

"Вопрос в том, сколько времени потребуется, чтобы поставки восстановились", - сказал Эсти Двек, глава департамента глобальной рыночной стратегии Natixis Investment Managers.

Президент США Дональд Трамп сказал в понедельник, что за атаками, похоже, стоит Иран, но подчеркнул, что не хочет войны. Тегеран отверг обвинения со стороны США.