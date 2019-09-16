Зеленский: Украина приложит все усилия для бесперебойного транзита газа в Европу
15:33, 16 сентября 2019Энергетика
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Глава государства подчеркнул, что Украина является надежным транзитером газа в Европу.
Президент Зеленский и глава Словакии Зузана Чапутова / фото president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина приложит все усилия для бесперебойного транзита газа на рынки Европы.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Словацкой Республики Зузаною Чапутовою в Киеве.
"Мы также обсудили сотрудничество в энергетической сфере. Украина и Словакия являются надежными транзитерами газа в Европу. И мы приложим все усилия для бесперебойного снабжения газа на европейский рынок", - заявил Зеленский.
Как сообщал УНИАН, в апреле этого года бывший премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина и Словацкая Республика готовы нарастить взаимный товарооборот до 1,5 миллиарда долларов в год.
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