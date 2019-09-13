Тариф "Укртранснафты" на транспортировку нефти могут увеличить в три этапа - НКРЭКУ

Повышение тарифов планируется проводить с 1 октября 2019 года, с 1 октября 2020 года и с 1 октября 2021 года. При этом средний рост тарифов в каждом этапе составляет 15-17%.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, (НКРЭКУ) одобрила проект постановления об увеличении тарифов на транспортировку нефти оператору нефтетранспортной системы Украины государственной компании "Укртранснафта" в три этапа до октября 2021 года.

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Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании регулятора.

Отмечается, что пересмотр тарифов обусловлен несколькими факторами, которые влияют на себестоимость предоставления услуг по транспортировке нефти магистральными трубопроводами для потребителей Украины.

В частности, это изменение порядка формирования тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, что предусматривает введение механизма поэтапного пересмотра таких тарифов для потребителей Украины.

Кроме того, это необходимость обеспечения безубыточной транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Украины, планируемый рост объемов транспортировки нефти в направлении Кременчугского НПЗ, а также уменьшение количества маршрутов транспортировки нефти с 18 до 6.

Повышение тарифов планируется проводить в три этапа: с 1 октября 2019 года, с 1 октября 2020 года и с 1 октября 2021 года. При этом средний рост тарифов в каждом этапе составляет 15-17%.

Документ еще должен пройти общественное обсуждение.

Как отметила глава НКРЭКУ Оксаны Кривенко, рост тарифов на транспортировку нефти отразится на марже поставщиков и переработчиков нефти, но не повлияет на стоимость нефтепродуктов для конечного потребителя в связи с формированием внутренних цен на топливо на основании импортного паритета.

Справка УНИАН. Компания "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тысяч кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тысячи кВт.