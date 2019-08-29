"Газпром" выплатил $345 миллионов по спору с "Нафтогазом" в Англии

Российский монополист положил на счет британского суда $345 миллионов в рамках спора с "Нафтогазом".

Российская компания "Газпром" внесла обеспечительные платежи в размере $345 миллионов на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса в рамках судебного спора с НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на финансовую отчетность российского монополиста.

"В "Газпроме" напомнили, что в июне 2018-го Высокий суд правосудия Англии и Уэльса арестовал его активы в Великобритании во исполнение решения арбитража", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом в сентябре суд снял арест с британских активов российского монополиста. Главным условием этому стало обещание "Газпрома" не отчуждать британские акции Nord Stream AG пока идут слушания в английском суде по транзитному спору с "Нафтогазом".

В марте Высокий суд отказался арестовывать активы "Газпрома" по этому делу, до его завершения в апелляционной инстанции.