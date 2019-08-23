Руководство госшахт разоблачили в хищении 500 миллионов бюджетных денег

В течение последних трех лет руководство нескольких госшахт проводило тендеры под заранее определенных победителей.

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски и ряд других следственных действий для привлечения к уголовной ответственности по делу о присвоении 500 млн грн через процедуру закупок шахтного оборудования руководством нескольких государственных шахт.

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Об этом сообщает ведомство на своей странице в Facebook .

«В течение 2016-2019 годов руководство ПАО "Лисичанскуголь", ГП "Мирноградуголь", ГП "Шахта им. М.С. Сургая", ГП "Первомайскуголь", ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" организовали механизм хищения средств предприятий через процедуру государственных закупок», - сказано в сообщении.

По информации СБУ, чиновники прописывали условия проведения тендеров на закупку шахтного оборудования под заранее определенных победителей – подконтрольных фирм-прокладок. Затем этим предприятиям было перечислено более 500 млн грн, которые с использованием финансовых инструментов распределялись между организаторами и участниками противоправной сделки.

Отмечается, что СБУ совместно с Генеральной прокуратурой задокументировала, что оборудование, необходимое для работы шахт, не обновлялось, а лишь время от времени ремонтировалось.

"По заключению специалистов, из-за сделки существенно снижалась эффективность работы предприятий и создавались угрозы жизни и здоровью работников", – подчеркивает пресс-служба.

Сообщается, что в рамках производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается документирование противоправной деятельности должностных лиц государственных предприятий угольной промышленности.

"Проходят обыски и ряд других следственных действий для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности", – отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в июне правоохранители разоблачили группу лиц, которые поставляли промышленное оборудование для угольных шахт на временно оккупированных территориях Донецкой области.