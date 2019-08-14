"Энергоатом" будет продавать 75% своей электроэнергии по специальным обязательствам вместо 90% - решение правительства

Также правительство определило граничную цену на электроэнергию, произведенную атомными электростанциями, в рамках постановления о возложении специальных обязательств (ПСО) на уровне 51,2 коп/кВт-ч.

Кабинет министров внес изменение в постановление о возложении специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии, обязав Национальную атомную энергогенерирующую компанию "Энергоатом" продавать 75% своей электроэнергии по регулируемой цене.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, имеющемся в распоряжении УНИАН.

Согласно тексту документа, "Энергоатом" должен будет продавать не более 65% производимой электроэнергии на электронных аукционах в форме специальных сессий госпредприятию "Гарантированный покупатель" и не более 10% - операторам системы распределения и оператору системы передачи.

Это означает, что 75% электроэнергии "Энергоатома" будет продаваться в рамках специальных обязательств, тогда как согласно прошлому решению правительства – 90%.

Объем электроэнергии от госкомпании "Укргидроэнерго", который подпадает под специальные обязательства, остался неизменным и составляет 20%.

Также правительство определило граничную цену на электроэнергию в рамках ПСО, произведенную атомными электростанциями, на уровне 51,2 коп/кВт-ч, и граничную цену электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями, на уровне 67,376 копейки/кВт-ч, которые включают с 1 июля акцизный налог на стоимость реализованной электрической энергии.

Также изменения вносятся в порядок закупки электроэнергии операторами систем распределения для компенсации технологических потерь. Документом предусматривается установление объемов закупки электроэнергии на аукционах операторами систем распределения и оператором систем передачи на уровне не более 50% объёма, необходимого для компенсации технологических потерь.

С целью покупки операторами объемов электроэнергии, которые соответствуют их реальному потреблению, Министерство энергетики будет предоставлять организатору аукционов граничные объемы электроэнергии по каждому оператору, в границах которых они имеют право покупать электрическую энергию на аукционах на ежемесячной основе с целью покрытия технологических потерь.

Как сообщал УНИАН, 14 июля Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии.

Перед принятием решения министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что данное решение позволит снизить цены на электроэнергию для промышленности.

В свою очередь представитель президента в правительстве Андрей Герус предложил правительству отложить принятие данного решение на неделю для дополнительного изучения.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил, что на следующем заседании в это решение могут быть внесены дополнительные изменения.

Справка УНИАН. 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года.

11 июля и. о. директора госкомпании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что цена на электроэнергию для промышленности в Украине за первые 10 дней работы нового рынка выросла на 30%.В Кабмине назвали это заявление некорректным.