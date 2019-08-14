Infomir реализовал несколько проектов по «умному» освещению украинских городов – Павел Мараховский

Системы «умного освещения» нашли применение в Киевской области и Одессе. Они позволяют уменьшить потребление электроэнергии более чем в два раза, без ущерба для комфорта и безопасности населения.

О внедрении интеллектуальных систем уличного освещения в эфире радио «НВ» рассказал руководитель проекта «Умный город» группы компаний Infomir Павел Мараховский.

По его словам, инновационная технология позволяет регулировать уровень освещенности с помощью инфракрасных датчиков. Яркость меняется в автоматическом режиме в зависимости от наличия либо отсутствия людей в освещаемой зоне.

«Мы уже реализовали несколько пилотных проектов по внедрению интеллектуального освещения в населенных пунктах Украины», – подчеркнул Павел Мараховский. В частности, один из проектов реализован в Волчкове на севере Киевской области.

Как рассказал Мараховский, в этом населенном пункте проблемы с освещением начались еще со времен аварии на Чернобыльской АЭС.

«Благодаря внедрению интеллектуальных систем удалось уменьшить фоновый уровень освещенности до 20 % от номинального. Разумеется, без ущерба для комфорта и безопасности местных жителей», – отметил Мараховский. По его словам, возврат инвестиций только от экономии электроэнергии будет достаточно долгим, однако он будет.

Еще один проект группы компаний Infomir под руководством Павла Мараховского реализован в небольшом коттеджном поселке. Он расположен в городской черте Одессы. В поселке насчитывается порядка 25 домовладений и около 100 жителей.

«В коттеджном поселке, как правило, все до полуночи приходят домой. Уличное освещение ночью больше мешает, создавая так называемое световое загрязнение окружающей среды. Внедрение системы smart-освещения позволило решить эту проблему, снизив потребление электроэнергии примерно на 70 %», – резюмировал Павел Мараховский.