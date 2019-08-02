В СНБО не исключают полного отказа от транзита российского газа - Данилюк

По словам секретаря Совета нацбезопасности, газовые переговоры с Россией будет вести уже новое правительство.

В Совете национальной безопасности и обороны не исключают полного отказа от транзита российского газа.

Об этом в эфире Радио НВ заявил секретарь СНБО Александр Данилюк.

Он рассказал, что Украине важно сохранить транзит российского газа и в следующем году, поскольку это не только ежегодные поступления в размере 3 млрд долларов за транзит газа, но также это важно для функционирования газотранспортной системы и важно как геополитический вопрос.

«Поэтому транзит важно сохранить, и для этого нужно провести переговоры с поставщиком - Российской Федерацией. Эти переговоры состоятся, скорее всего, после формирования нового правительства и назначения министра энергетики, который будет отвечать за эти переговоры», - сказал Данилюк.

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При этом он добавил, что рассматриваются и другие сценарии: «Было бы неправильно не рассматривать (вариант полного прекращения транзита - УНИАН), это как худший вариант, но его надо рассматривать, но еще раз скажу, надо работать над тем, чтобы транзит был сохранен».

Также Данилюк добавил, что переговоры по транзиту газа ведутся между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом», а также между правительствами обеих стран.

Участие третьих сил, в частности, политических, не предусмотрено, сказал Данилюк, отвечая на вопрос, могут ли быть в данных переговорах посредники, в частности, председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», кум президента России Виктор Медведчук.

Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 года, надеясь выиграть время для завершения строительства газовых магистралей, идущих в обход Украины.