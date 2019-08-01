В Минрегионе отчитались о подготовке к холодам

Объекты теплоснабжения Украины на 60% готовы к предстоящему отопительному сезону.

Объекты теплопоставляющих предприятий Украины на 60% готовы к предстоящему отопительному сезону 2019-2020 годов, сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Эдуард Кругляк.

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"Подготовка технического состояния объектов к отопительному сезону проходит согласно графику. На сегодня около 60% объектов подготовлены. Конечно, в первую очередь идет подготовка социальных объектов: учебных заведений, здравоохранения", - сказал он в ходе селекторного совещания по подготовке Украины к новому отопительному сезону.

По словам Кругляка, подготовка объектов теплоснабжения идет без замечаний. Так, около 60% котельных прошли ремонт и замену сетей. Ожидается, что к концу августа уровень подготовки составит 70%. Всего на такую подготовку уже израсходовано 6 миллиардов гривень.

Как отметил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, ключевым вопросом в подготовке к отопительному сезону являются не только технические и регламентные работы по подготовке объектов и жилого фонда, но и расчеты теплокоммунэнерго с НАК "Нафтогаз Украины" за газ путем реструктуризации задолженности.

"Предупреждаю всех владельцев предприятий ТКЭ и городских голов - если государство дает возможность рассчитаться за накопленные долги в течение следующих 5 лет, укладывайтесь в график реструктуризации, 2,6 миллиона гривень найти в бюджете города, в котором 300 миллионов гривень - это собственные доходы, вполне возможно. Единственное, нужно правильно расставлять приоритеты", - подчеркнул Зубко.

Как сообщал УНИАН, согласно планам областных государственных администраций по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов, в местных бюджетах будет выделено на подготовку к отопительному сезону около 13 миллиардов гривень.