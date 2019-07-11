Если бы «Газпром» не злоупотреблял своей монополией, то импортный газ в Украине был бы на 25% дешевле – "Нафтогаз"

При этом сохранился бы транзит газа через Украину.

Если бы российский монополист «Газпром» не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке газа, то в Украине импортное голубое топливо было бы на 25% дешевле.

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Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

«В нашей жалобе в Еврокомиссию мы подробно объясняем, как «Газпром» злоупотребляет своим доминирующим положением (монополией) на европейском рынке. Если бы «Газпром» этого не делал, то в Украине бы импортный газ был дешевле как раз примерно на те же 25%», - написал он.

При этом Витренко добавил, что также сохранился бы транзит газа через Украину.

Кроме того, топ-менеджер «Нафтогаза» отметил, что визиты в Москву сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" народного депутата Юрия Бойко и председателя политсовета партии Виктора Медведчука могут свидетельствовать о попытке помочь российской стороне не отдавать Украине долг «Газпрома».

«Газпром» задолжал «Нафтогазу» уже почти 3 миллиарда долларов. В пересчете на каждую украинскую семью - это примерно 200 долларов. Действия Медведчука и Бойко могут свидетельствовать о том, что они пытаются помочь "Газпрому" эти деньги нам не отдавать», - пояснил он.

По словам Витренко, таким образом эти политики «своими действиями фактически могут помогать "Газпрому" злоупотреблять своим монопольным положением».

«Чтобы отвлечь от себя обвинения в пособничестве оккупантам, чтобы не быть виновными в потере транзита и высоких ценах на импортный газ, Медведчук и Бойко должны по крайней мере публично призвать российскую сторону заплатить нам долг в 3 миллиарда долларов и устранить все злоупотребления монопольным положением», - добавил исполнительный директор НАК.

Как сообщал УНИАН, в начале мая «Нафтогаз Украины» подал жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия российской компании «Газпром».

10 июля, после очередной поездки в Москву, Юрий Бойко заявил, что договорился о снижении цены на российский газ для Украины на 25%. Бойко и Медведчук несколько раз посещали Москву, где встречались с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Кабмин поручил выяснить ситуацию относительно нарушения порядка пересечения границы Бойко и Медведчуком.