День рождения энергорынка

В первый день июля Украине заработал новый рынок электроэнергии. Наверное, это тот редкий случай, когда ожидания некоторых не совпали с реальностью, и этому большинство украинцев не огорчилось. Да, запуск проходил в авральном режиме, а возникшее технические сбои нанесли убытки ряду участников рынка, однако предрекаемого экспертами пессимистами коллапса не произошло. Не накаркали…

Еще рано утверждать о полном успехе реформы, однако промежуточные итоги черед полтора дня работы новой модели рынка уже можно подвести, но для полноты анализа необходимо вспомнить как все начиналось.

В апреле 2017 года Верховная Рада принимает революционный для нашей страны Закон «О рынке электроэнергии», который предусматривал внедрение конкурентных отношений на национальном энергорынке.

За последние десять лет, это была далеко не первая попытка привнести в Украину европейские правила работы ключевого для развития экономики сектора. Можно ли было обойтись без реформы и оставить все как есть?

Скорее - нет, действовавшая время модель зашла в глухой тупик. На рынке образовались миллиардные взаимные долги без источников покрытия, цены для населения дотировались за счет высоких цен для промышленных потребителей, что сказывалось на их конкурентоспособности на европейском рынке, обветшавшая инфраструктура требовала миллиардных инвестиций, а зарегулированность породила небывалых масштабов коррупцию. Более того, регулирование дошло до того, что стоимость электроэнергии тепловых электростанции в Украине в определенные периоды превышала цену электроэнергии в развитых европейских странах.

В конечном итоге потребитель получал бесконечный рост цен на электроэнергию без повышения качества предоставляемой услуги, а сама отрасль находилась на грани глубокого кризиса.

Единственный выход в сложившейся ситуации – полная либерализация, создание понятных и простых правил игры, то есть, рыночных равных для всех правил. Это и предусматривал принятый в 2017 году закон, который был тепло принят международными партнерами.

На его имплементацию отводилось два года, за которые необходимо было принять сотни нормативных документов, подготовить программное обеспечение, и, в конце концов, научится работать в новых условиях.

Эта задача возлагалась на плечи правительства, Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оператора объединенной энергосистемы Украины – компания «Укрэнерго», госпредприятия «Энергорынок» и других.

Как это часто у нас бывает по объективным и не очень причинам, запуск реформы проходил в условиях полной неопределённости

Однако, как это часто у нас бывает по объективным и не очень причинам, запуск реформы проходил в условиях полной неопределённости. Лишь в последние месяцы перед стартом рынка были приняты важнейшие постановления, проходили тесты системы, начала проводиться разъяснительная работа.

Дошло до того, что международные партнеры Украины, которые ранее выступали за внедрение нового рынка как можно скорее, стали призывать отложить его запуск.

Представительства Европейского Союза и Европейского инвестиционного банка, Всемирный банк, а также Европейский банк реконструкции и развития с тяжелым сердцем стали рекомендовать отложить внедрение нового рынка электрической энергии в нашей стране на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT-системы еще не были готовы за считаные дни до старта реформы.

И если международные партнеры предлагали перенести запуск на три месяца, чтобы не ставить под сомнение способность Украины выполнять международные обязательства (одним из которых и являлся запуск нового рынка электроэнергии), то в команде нового президента страны Владимира Зеленского предложили отсрочку в один год – до 1 июля 2020 года. Соответствующий законопроект был направлен президентом в парламент.

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У Зеленского настаивали на том, что запуск реформы может привести к существенному росту цен на электроэнергию, так как украинский рынок монополизирован – две компании производят 76% всей электроэнергии, генерируемой в стране – госкомпания «Энергоатом» (55%) и холдинг бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК (21%), а импорт, который способен усилить конкуренцию, заблокирован.

Чтобы все-таки запустить рынок в обозначенные сроки и минимизировать проблемы было найдено временное решение. Правительство для сохранения текущих цен на электроэнергию для населения в новом рынке 12 июня приняло постановление о специальных обязательствах, согласно которым госкомпания "Энергоатом" должна будет продавать не более 90% своей электроэнергии по фиксированной цене, а "Укргидроэнерго" – не более 35%.

В свою очередь, НКРЭКУ установила придельную средневзвешенную цену на электроэнергию для промышленных потребителей, которая составила 1,62 грн/кВт-ч.

Интересно, что 1 июля в ходе первых торгов цена на рынке сформировалась на уровне ниже, чем установленные ценовые ограничения. Для угольной генерации (генерирующей самую дорогую электроэнергию, не считая альтернативную генерацию, которая не участвует в рынке) цена составила 1,59 грн/кВт-ч, что на 2% ниже средневзвешенного ограничения.

Более того, в первый день нового рынка частный энерготрейдер «Эру трейдинг» впервые в истории Украины импортировал электроэнергию из Словакии и Венгрии в пределах так называемого Бурштынского энергоострова, который отделен от энергосистемы Украины и интегрирован в европейский рынок.

Это свидетельствует о экономической целесообразности интеграции всей энергосистемы страны в рынок Евросоюза и открытия импорта, что было невозможно без запуска нового рынка в Украине.

Тревожным звонком является решение Окружного административного суда Киева от 1 июля, то есть в день старта нового рынка, о приостановлении действия постановлений регулятора, которым были установлены тарифы на второе полугодие для "Укрэнерго".

Решение Окружного админсуда может привести к коллапсу нового рынка электрической энергии

По словам главы госкомпании Всеволода Ковальчука, это решение может привести к коллапсу нового рынка электрической энергии, так как неприменение этих тарифов исключает оплату электроэнергии, которая теряется в магистральных сетях, компенсацию производителям, которые работают по «зеленым» тарифам, а также осуществление платы вспомогательных услуг, то есть поддержания резервов в энергосистеме.

Так можно ли считать успешной проведенную реформу?

Старт нового рынка вселяет осторожный оптимизм, однако наиболее показательными будут первые месяцы его работы. Сможет ли новая власть выявлять и быстро решать проблемы, которые непременно будут возникать, устоит ли от соблазна свернуть реформу или заняться переписыванием правил, не будут ли участники рынка злоупотреблять появившимися возможностями, не заблокируют ли противники реформу через сомнительные судебные решения? Данные вопросы остаются открытыми.

Более того, рынок пока запущен в «безопасном» режиме: цены для промышленности ограничены, а для населения сохранилось ручное регулирование. Также большая робота предстоит по интеграции всей энергосистемы страны в европейский рынок. Решение этих задач потребует не меньше усилий, чем запуск нового рынка электроэнергии.

Игорь Орел