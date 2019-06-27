Bloomberg: Хранилища Украины заинтересовали трейдеров, которые ожидают роста цен на газ зимой
Украинские хранилища природного газа быстро заполняются на фоне того, как растет выгода от покупки топлива летом для продажи зимой из-за угрозы перебоев в поставках. Средние объемы закачки выросли до 80 миллионов кубометров в день. Это на 60% выше, чем было в аналогичный период прошлого года.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на начальника по вопросам стратегии и развития бизнеса компании «Укртрансгаз» Сергея Макогона.
«Мы видим значительный интерес со стороны международных поставщиков в украинских хранилищах», - сказал он изданию.
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«У нас уже есть контракты с около 30 иностранными поставщиками. Мы ожидаем, что 1-1,5 миллиарда кубометров газа будут размещены ими в наших хранилищах к концу октября», - добавил Макогон.
Благодаря достаточным запасам в Европе, которые остались из-за мягкой погоды прошлой зимой, трейдеры могут приобрести сейчас газ в Германии по цене 10,50 евро за мегаватт-час, чтобы потом продать его за примерно 19 евро.
«Много игроков импортируют газ в Украину и закачивая его в хранилища, чтобы защититься от возможных перебоев в поставках из-за российского транзита в следующем году», - сказал директор по продажам и торговле компании D. Trading Клаус Рейниш.
Он добавил, что сами газовые хранилища теперь стали очень доходными. Потому что в Украине они очень большие, а размещение в них топлива очень дешевое.
Страны Восточной Европы остро зависят от российского газа, который используют для отопления и производства электроэнергии. Они все больше встревожены возможными перебоями в поставках газа из России зимой, когда соглашение между Москвой и Киевом о транзите потеряет свое действие. Ситуация будет еще хуже, если зима будет холодной.
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Страхи связаны с риском, что Россия не согласится подписать новое соглашение о транзите с Украиной и Евросоюзом в начале следующего года. Более трети всего газа, который потребляет Европа, происходит из РФ. И в основном это топливо транспортируется через ГТС Украины.
В «Укртрансгазе» сказали изданию, что украинская система хранилищ технически может наполняться с максимальной скоростью 250 миллионов кубометров в день. Сама Украина сейчас запаслась 12,8 миллиарда кубометров. Киев предлагает ЕС разместить у себя 3-4 миллиарда кубометров газа, чтобы гарантировать энергетическую безопасность для восточноевропейских стран союза.
«Идея заключается в том, чтобы сейчас создать стратегический запас для восточноевропейских стран, которые получают газ через Украину, чтобы быть полностью готовыми к любым непредвиденным ситуациям в январе, а не пытаться решить кризис, если она возникнет», - сказал Макогон.