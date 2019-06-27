Bloomberg: Хранилища Украины заинтересовали трейдеров, которые ожидают роста цен на газ зимой

Трейдеры скупают остатки газа из прошлого сезона и прячут его в украинской системе.

Украинские хранилища природного газа быстро заполняются на фоне того, как растет выгода от покупки топлива летом для продажи зимой из-за угрозы перебоев в поставках. Средние объемы закачки выросли до 80 миллионов кубометров в день. Это на 60% выше, чем было в аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на начальника по вопросам стратегии и развития бизнеса компании «Укртрансгаз» Сергея Макогона.

«Мы видим значительный интерес со стороны международных поставщиков в украинских хранилищах», - сказал он изданию.

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«У нас уже есть контракты с около 30 иностранными поставщиками. Мы ожидаем, что 1-1,5 миллиарда кубометров газа будут размещены ими в наших хранилищах к концу октября», - добавил Макогон.

Благодаря достаточным запасам в Европе, которые остались из-за мягкой погоды прошлой зимой, трейдеры могут приобрести сейчас газ в Германии по цене 10,50 евро за мегаватт-час, чтобы потом продать его за примерно 19 евро.

«Много игроков импортируют газ в Украину и закачивая его в хранилища, чтобы защититься от возможных перебоев в поставках из-за российского транзита в следующем году», - сказал директор по продажам и торговле компании D. Trading Клаус Рейниш.

Он добавил, что сами газовые хранилища теперь стали очень доходными. Потому что в Украине они очень большие, а размещение в них топлива очень дешевое.

Страны Восточной Европы остро зависят от российского газа, который используют для отопления и производства электроэнергии. Они все больше встревожены возможными перебоями в поставках газа из России зимой, когда соглашение между Москвой и Киевом о транзите потеряет свое действие. Ситуация будет еще хуже, если зима будет холодной.

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Страхи связаны с риском, что Россия не согласится подписать новое соглашение о транзите с Украиной и Евросоюзом в начале следующего года. Более трети всего газа, который потребляет Европа, происходит из РФ. И в основном это топливо транспортируется через ГТС Украины.

В «Укртрансгазе» сказали изданию, что украинская система хранилищ технически может наполняться с максимальной скоростью 250 миллионов кубометров в день. Сама Украина сейчас запаслась 12,8 миллиарда кубометров. Киев предлагает ЕС разместить у себя 3-4 миллиарда кубометров газа, чтобы гарантировать энергетическую безопасность для восточноевропейских стран союза.

«Идея заключается в том, чтобы сейчас создать стратегический запас для восточноевропейских стран, которые получают газ через Украину, чтобы быть полностью готовыми к любым непредвиденным ситуациям в январе, а не пытаться решить кризис, если она возникнет», - сказал Макогон.