Украина импортировала почти 2,3 миллиарда кубов газа: основные поставщики

Наибольшие объемы газа в Украину поставили зарегистрированные в Швейцарии компании.

Украина в январе-апреле 2019 года импортировала 2,27 миллиарда кубов природного газа на общую сумму 550,3 миллиона долларов, сообщает Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 765,4 миллиона кубов газа на 181,7 миллиона долларов, из Германии было поставлено 505,6 миллиона кубов на 123 миллиона долларов, из Польши – 261,6 миллиона кубов на 57 миллионов долларов, из Венгрии – 239,8 миллиона кубов на 52,6 миллиона долларов, из Австрии – 190,4 миллиона кубов на 56 миллионов долларов, из Франции – 113,6 миллиона кубов на 26,9 миллиона долларов, из Великобритании – 82,2 миллиона кубов на 23,4 миллиона долларов, из Люксембурга – 58,8 миллиона кубов на 16,6 миллиона долларов, из Чехии 52,4 миллиона кубов на 12,3 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году импортировала 10,39 миллиарда кубов природного газа на общую сумму 3,12 миллиарда долларов.

В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома". В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубов, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубов газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 миллиарда кубов. Общая стоимость импортного газа в 2017 году составила 3,228 миллиарда долларов.