Запасной вариант: «Нафтогаз» предложит «Газпрому» контракт не на транзит, а на «своп» газа

Такое решение является запасным планом компании на случай, если договоренность о подписании транзитного договора не будет достигнута.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в качестве запасного варианта на случай прекращения транспортировки газа через Украину с 2020 года предлагает российскому «Газпрому» вместо договора на транзит газа заключить контракт на условиях "своп".

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Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Если «Газпром» никак не хочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы (а по европейским правилам именно оператор и национальный регулятор имеют соответствующие полномочия устанавливать или менять тарифы и другие существенные условия договора), то «Нафтогаз» готов взять эти риски на себя. В таком случае мы предлагаем «Газпрому» заключить с «Нафтогазом» договор не на услуги транспортировки, а на своп газа», - написал он.

При этом Витренко добавил, что это является предложенным компанией запасным планом на случай, если договоренность с "Газпромом" о подписании транзитного договора не будет достигнута.

«Газпром» будет передавать нам определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина-РФ, а мы будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина-ЕС», – пояснил он.

По его словам, передача газа будет подтверждаться смежными операторами Словакии, Венгрии, Польши, Румынии, то есть они будут брать на себя ответственность перед «Газпромом» за газ уже в их системах.

Витренко пояснил, что такие контракты на своп газа являются относительно привычными для европейского рынка, и такой контракт может быть заключен по европейским правилам, но они отличаются для контрактов на услуги по транспортировке газа.

По словам топ-менеджера НАК, компания может заложить в контракт на своп газа те же параметры, что и в транзитный контракт, предложенный Евросоюзом: срок – на 10 лет, с объемами не менее 60 млрд куб. м газа в год.

«Нас устраивает предложение ЕС: обеспечить техническую возможность (мощности) для поступления газа из РФ в Украину в объеме не менее 90 млрд куб. м по году. То есть будет 30 млрд куб. м для дополнительных объемов транзита, доступных как для газпромовского газа, так и для газа других компаний», - написал Витренко.

При этом он добавил, что такой договор относительно простой и не является предметом регулирования с украинской стороны. Никто никому не должен платить деньги за мощности, поэтому у "Газпрома" нет обоснованных причин отказываться от его подписания.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Киев и Москва в ближайшее время договорятся о транзите российского газа по территории Украины.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.