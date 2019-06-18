Зеленский: позиции Киева и Берлина по проекту «Северный поток-2» диаметрально противоположны

По словам президента, сохранение транзита российского газа через Украину является гарантией энергетической безопасности Киева и Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что сохранение транзита российского газа через территорию Украины является гарантией энергетической безопасности Киева и Европы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине.

«Другим важным вопросом, который мы обсуждали с госпожой Меркель, является обеспечение энергетической безопасности Украины. Не секрет, что наши позиции по проекту «Северный поток-2» диаметрально отличаются», - заявил он.

Однако, по словам Зеленского, Украина готова к предметному диалогу с Германией по этому «непростому» вопросу.

«Сохранение транзита российского газа через Украину и его аккумулирование в украинских хранилищах - это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы. Это цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного европейского газового рынка», - сказал он.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующего разрешения не дала.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

По оценкам экспертов, в результате прекращения транзита природного газа через территорию Украины наша страна может потерять почти 3 млрд долл. доходов в год.