Риск инфляции и роста цен: Гройсману советуют отложить запуск энергорынка

Иностранные консультанты-аналитики указывают на серьезные последствия, если данную реформу не остановить.

Аналитики немецкого проекта Low Carbon Ukraine подготовили краткий анализ основных системных рисков запуска рынка электроэнергии 1 июля 2019 года, и, по мнению немецких экспертов, если запуск рынка э/э не перенести сейчас, последствия для украинского энергетического сектора и экономики Украины впоследствии будет исправить сложнее, чем предотвратить их возникновение сейчас. Это следует из презентации анализа внедрения энергореформы украинскими чиновниками, обнародованного сегодня на сайте организации.

Не лишним будет напомнить, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял о том, что рынок э/э нужно вводить. Однако получается, сейчас его зарубежные консультанты-аналитики настоятельно рекомендуют перенести срок введения энергорынка и указывают на серьезные последствия, если эту реформу таки не приостановят.

Как известно, миссией проекта Low Carbon Ukraine является постоянная поддержка правительства Украины путем подготовки необходимого анализа и предложений с целью стимулирования перехода к низкоуглеродной экономике. В частности, этот проект имеет мандат на поддержку работы вице-премьер-министра, поскольку он координирует внедрение Энергетической стратегии Украины до 2035 года.

Данный проект является частью Международной климатической инициативы (IKI) и финансируется Федеральным министерством по вопросам окружающей среды, сохранения природы и радиационной безопасности (в соответствии с решением Бундестага ФРГ).

«Конечный результат - риск инфляции и общего роста цен», - сказано в аналитическом отчете экспертов.

Тем временем в социальных сетях сторонники переноса запуска энергорынка запустили хэштег #перенести_ринок, по которому собраны позиции различных экспертов о необходимости отсрочки с внедрением нового рынка э/э.

Напомним, накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает перенос запуска рынка э/э на более поздний срок, а СБУ в свою очередь уже выразило предостережение об угрозах для нацбезопаности в случае запуска энергорынка с 1 июля.

Как известно, ранее Евросоюз рекомендовал отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии в Украине ввиду того, что подготовка к его имплементации пока не закончена.

«Представительство Европейского Союза и Представительство Европейского Инвестиционного Банка в Украине рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT системы еще не готовы», - говорится в соответствующем заявлении ЕС.

В документе также отмечается, что запуск нового рынка с 1 июля может привести к его неправильному функционированию, а значит быть контрпродуктивным относительно интересов украинских потребителей и участников рынка.

Поддержали перенос запуска энергорынка в Украине и другие международные партнеры Киева – ЕБРР, ЕИБ, Мировой банк и другие, - которые ранее обнародовали свои рекомендации о необходимости отсрочить запуск рынка э/э в Украине из-за неготовности Киева и рисках для украинской экономики из-за такого поспешного шага. Финансовые институции призывают также Украину устранить ключевые системные нестыковки при проведении такой важной энергореформы.

Вместе с тем, ранее активно за введение нового рынка с 1 июля выступа компания ДТЭК Рината Ахметова, которая контролирует 22,7% энергетики страны, и впоследствии будет одним из основных выгодополучателей при запуске энергорынка без создания конкуренции на нем.