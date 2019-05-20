ЕС предоставит Украине миллион евро для развития возобновляемой энергетики

Украина намерена потреблять 11% энергии из возобновляемых источников уже к 2020 году.

Австрийско-итальянский консорциум совместно с Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины запустили новый проект для устойчивого развития возобновляемой энергетики, который финансируется за счет Европейского Союза в размере 1 миллиона евро.

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Об этом во время торжественного открытия проекта сообщил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

"Сегодня мы открываем Twinning, проект, который направлен на совместное развитие законодательства. Он касается возобновляемых источников энергии. Украина, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году, взяла на себя обязательство выполнять все задекларированные цели",- сказал он.

При этом Савчук добавил, что одним из таких обязательств является потребление 11% энергии из возобновляемых источников к 2020 году. Среди них - транспорт, тепло и прочее.

Он также напомнил, что принятый две недели назад закон, предусматривающий переход на проведение аукционов для крупных проектов возобновляемой энергетики, также был разработан при поддержке специалистов из Европейской комиссии.

"Впереди очень много работы для того, чтобы имплементировать аукционы с 2020 года, нам нужна подзаконная база, мы надеемся, что все вопросы, которые возникнут, мы сможем решить при поддержке европейских специалистов, будем готовить и подавать предложения в правительство и в Верховную Раду. Я уверен, что это будет касаться не только электроэнергии, но и возобновляемого тепла, и жидких видов биотоплива, поскольку в Украине проблема с нефтепродуктами, большую часть которых мы вынуждены импортировать", - сказал он.

Грант на реализацию проекта составляет 1 миллион евро, а срок реализации 15 месяцев.