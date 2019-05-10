Глобальная ассоциация корпоративных университетов наградила Академию ДТЭК

Отметим, основанная компанией ДТЭК Academy DTEK предлагает различные форматы обучения.

Academy DTEK стала победителем конкурса лучших корпоративных университетов мира – "Global CCU Awards 2019" – в номинации «Корпоративная ответственность». Вместе с Academy DTEK победителями премии в 2019 году стали международные компании Airbus, Infosys, SAP.

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В рамках конкурса "Global CCU Awards 2019" Academy DTEK получила премию за участие в обучении сотрудников 27-ми государственных органов и учреждений, среди которых, в том числе, Национальный банк Украины, Министерство инфраструктуры Украины, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Киевская городская госадминистрация. Всего в Academy DTEK уже прошли обучение более 3,4 тыс. сотрудников госструктур.

«Наша цель - внести вклад в новое качество подготовки специалистов, от которых сегодня зависит успешная реализация реформ, перезагрузка экономики, повышение стандартов жизни. Стратегия Academy DTEK предусматривает дальнейшее развитие этого направления», – отметил Александр Кучеренко, директор по устойчивому развитию ДТЭК.

Напомним, основанная компанией ДТЭК Academy DTEK предлагает различные форматы обучения, регулярно проводит международные конференции по корпоративному обучению, мастер-классы, круглые столы и зарубежные туры по обмену опытом в области энергетики, добычи, энергосбережения и HR. Global CCU (Глобальная ассоциация корпоративных университетов) создана в 2005 г. Она объединяет корпоративные университеты ведущих компаний из более чем 50 стран мира.