«Сомнительные» долги за газ не будут влиять на назначение субсидий - Минсоцполитики

Граждане, имеющие долги за потребленный ими газ, будут переведены на безналичную форму монетизации.

«Сомнительные» долги за газ в платежках граждан не будут приниматься во внимание управлениями социальной защиты населения при переназначении в мае субсидий на новый год. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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Минсоцполитики инициировало внести изменение в постановление Кабинета Министров Украины, которое предусматривает право субсидиантов на автоматическое переназначение помощи на новый период при наличии «сомнительного» долга за газ.

«В мае, по требованию постановления Кабинета Министров Украины № 848, все поставщики природного газа будут обязаны предоставить в местные управления соцзащиты информацию о наличии просроченной задолженности без указания начислений за так называемые коэффициенты. На основе этой информации и будут переназначаться субсидии», - говорится в сообщении.

Решение не учитывать «сомнительные долги» правительство приняло по предложению Минсоцполитики. В связи с участившимися жалобами потребителей о том, что в последнее время им приходят платежки со значительными долгами. Природа этих долгов для них непонятна, поскольку за потребленный их домохозяйством газ они рассчитываются вовремя.

Также в Минсоцполитики уточнили, что те семьи, которые рассчитываются за газ вовремя и в полном объеме, получат право на наличную субсидию. Граждане, имеющие долги за потребленный ими газ, будут переведены на безналичную форму монетизации. Долги сомнительного происхождения ни в первом, ни во втором случае не будут влиять на процесс переназначения субсидий.

Как сообщал УНИАН, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и распространяется на тех граждан, которые обращаются за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

В феврале Кабинет министров сократил до одного месяца максимальный период просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

В бюджете на 2019 год на выплату субсидий заложено 55,1 млрд грн.