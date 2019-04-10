Кабмин расширил перечень запрещенных российских товаров

Санкции расширены на банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и напитков и другие стеклянные емкости.

Кабинет министров расширил перечень товаров происхождением из Российской Федерации, которые запрещены к ввозу в Украину.

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Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, соответствующее решение была принято на заседании правительства в среду.

Таким образом, под запрет попали формалин, карбамидо-формальдегидный концентрат, карбамидо-формальдегидные смолы, пружины для тележек грузовых вагонов (цилиндрические винтовые внешние, цилиндрические, винтовые внутренние), аппаратура для коммутации или защиты электрических цепей (реле), которые используется в устройствах железнодорожной автоматики хозяйства сигнализации и связи, проводники электрические на напряжение более 1000 В.

Помимо этого, санкции расширены на банки для консервирования (стерилизационные банки), бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного стекла и цветного стекла, другие стеклянные емкости.