Журналисты рассказали, почему Украина не может сама у себя купить электроэнергию для шахт (видео)

Блэкаут для шахтеров произойдет, если не будут погашены долги госшахт за электроэнергию стоимостью в 450 миллионов гривень.

С 1 апреля все госшахты Донбасса могут за долги отключить от электроснабжения, после чего они не просто остановятся - их в течение считанных часов затопит.

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Об этом сообщает передача "Гроші".

"В погоне за деньгами и сохранением власти эта самая власть, кажется, наплевала на самое важное - на безопасность граждан и национальные интересы", - говорится в передаче.

Отмечается, что на прошлой неделе в городах Северодонецк и Краматорск состоялись заседания региональных комиссий по вопросам чрезвычайных ситуаций, где экстренно, но по-тихому рассматривали один-единственный вопрос: как не допустить настоящей катастрофы, когда в первый день после выборов, 1 апреля, все государственные шахты Донбасса отключат от электроснабжения.

Эта угроза более, чем реальна. Блэкаут для шахтеров произойдет, если не будут погашены долги государственных шахт за электроэнергию стоимостью в 450 миллионов гривень. Поскольку денег в государственных шахтах нет, ждать можно худшего, и уже в ближайшие дни.

"Без электроэнергии шахты не просто остановятся - их в течение считанных часов затопит! И это не выдумки, а официальное заключение Минэнергоугля", - подчеркивают журналисты.

Почему имея под ногами запасы угля на сотни миллиардов долларов, страна не может фактически сама у себя купить электроэнергию для шахт? Расследование, которое взорвется громче, чем оборонный скандал - смотрите в видеоматериале передачи "Гроші".