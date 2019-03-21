Карел Хирман о запуске нового рынка электроэнергии: мы отстаем от графика

Новый рынок электроэнергии должен заработать 1 июля 2019 года.

Украина существенно отстает от графика подготовки к запуску нового рынка электроэнергии. Об этом заявил эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Хирман.

По словам эксперта, основную роль в этом процессе играет правительство и министерство энергетики. «У пока нет части основных актов, которые описывают правила игры, которые внедряют сам закон. А это задача для госорганов, в том числе прежде всего министерства энергетики. Мы отстаем от графика».

Карел Хирман отметил, что пока не будут решены законодательные вопросы, не может начаться подготовка на уровне оператора рынка и оператора Укрэнерго. Поэтому на данный момент, возможно, лучше перенести сроки запуска рынка и провести качественную подготовку. «Я боюсь, что будет ситуация еще хуже, чем мы имеем сейчас после внедрения балансирования газового рынка. Каждый говорит: тот плохой, тот не то делает, тот что-то не выполнил. И это очень опасная ситуация. Я привык к системным решениям, когда реально все понимают, идут к этой цели, все выполняют свои задачи, и к обозначенной дате все готово».

Напомним, новый рынок электроэнергии должен заработать 1 июля 2019 года. Однако на сегодня эксперты и участники рынка высказывают опасения о неготовности к запуску рынка со стороны центральных органов исполнительной власти.