В этом году платить транспортный налог должны владельцы 352 марок автомобилей.

В Украине стало больше владельцев элитных автомобилей. Согласно статистике Государственной налоговой службы об уплате транспортного налога, в 2023 году таких людей насчитывалось 7393, а в 2024 - 10217.

В налоговой напомнили, что транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, которые были выпущены не более пяти лет назад. Их среднерыночная стоимость должна составлять более 375 размеров минимальной заработной платы (в 2024 - 2 662 500 гривень, в 2025 - 3 000 000 гривень). Ставка транспортного налога составляет 25 тысяч гривень за каждый автомобиль.

Отмечается, что в прошлом году владельцы элитных автомобилей уплатили почти 220 миллионов гривень транспортного налога, что на 37%, или на 59 миллионов гривень больше, чем в 2023-м. Почти треть суммы - 62,2 миллиона гривень - поступила от плательщиков Киева.

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Среди лидеров по уплате налогов также оказались:

Днепропетровская - 21,2 миллиона гривень;

Одесская - 18,8 миллионов гривень;

Киевская области - 17,2 миллионов гривень.

Перечень легковых автомобилей определяет Минэкономики, в прошлом году в него вошли такие марки автомобилей: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC Hummer, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, McLaren, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Tesla, Toyota. Всего налогообложению подлежали 488 моделей.

В 2025 году определены 352 марки автомобилей, владельцам которых придется уплатить транспортный налог.

Новости рынка автомобилей

Напомним, в начале года мировой рейтинг самых продаваемых моделей авто возглавил компактный кроссовер Toyota RAV4. Только в январе было продано более 73 тысяч этих автомобилей.

В феврале украинский автопарк пополнили более двух тысяч гибридных легковушек, это на 39% превысило показатель прошлого года. Абсолютными победителями стали японские бренды Toyota и Nissan.

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