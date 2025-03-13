Среди новых легковых авто лидером рынка гибридов является кроссовер Toyota RAV4.

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2,1 тысячи гибридных легковушек (HEV i PHEV) - это на 39% больше показателя 2024 года. Такие данные приводит аналитический портал УкрАвтопром.

Доля новых автомобилей в этом количестве составила 63%. Абсолютными победителями стали японские бренды, а именно - Toyota и Nissan.

Также стоит отметить очередной успех кроссоверов, как типа автомобиля. А лидером рынка новых гибридов выступила Toyota RAV4 - компактный полноприводный автомобиль класса SUV.

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Тройка новых гибридов февраля:

Toyota RAV4 - 324 единицы;

Nissan Qashqai - 76;

Toyota Yaris Cross - 62.

Тройка импортируемых подержанных гибридов:

Ford Fusion US - 57 единиц;

Toyota Prius - 52;

Toyota Camry - 37.

Самые популярные автомобили в мире

Ранее специалисты аналитической компании Visual Capitalist создали инфографику, на которой изобразили наиболее популярные машины за весь 2024 год. Рейтинг возглавил электромобиль Tesla Model Y. Второе и третье место заняли автомобили Toyota.

А еще ранее была названа десятка самых популярных в мире кроссоверов. Кроме Model Y в список попали, в частности, Honda CR-V, Hyundai Tucson, BYD Song, Volkswagen Tiguan и Kia Sportage.

Для желающих приобрести новый кроссовер специалисты составили список из девяти моделей, которые стоят своих денег. В нем представлены преимущественно азиатские бренды.

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