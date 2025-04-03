В первой десятке представлены только машины европейских брендов.

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в Европе в 2025 году возглавила Dacia Sandero, тогда как супер-популярный в Украине Renault (Dacia) Duster оказался на четвертой позиции. Об этом сообщает портал Focus2Move.

Учитывая данные до февраля 2025 года было продано 45 524 автомобиля Dacia Sandero. Напомним, третье поколение Sandero было представлено в сентябре 2020 года. Автомобиль построили на платформе CMF-B LS.

Еще одна модель Dacia - компактный кроссовер-внедорожник Dacia Duster - оказалась на четвертой позиции. Отметим, что именно последний (в Украине известен как Renault Duster) стал самым популярным новым авто на украинском рынке в прошлом году.

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Что касается других европейских бестселлеров, то прекрасные показатели демонстрируют также Renault Clio (второе место) и Volkswagen Golf (третья позиция). Замыкает десятку Peugeot 208.

ТОП-10 самых популярных авто в Европе;

Dacia Sandero - 45 524 единицы;

Renault Clio - 43 798;

Volkswagen Golf - 41 206;

Dacia Duster - 39 610;

Volkswagen T-Roc - 39 301;

Citroen C3 - 36 125;

Volkswagen Tiguan - 35 230;

Opel Corsa - 32 992;

Skoda Octavia - 30 901;

Peugeot 208 - 30 615.

Мировой авторынок - последние новости

Мировой рейтинг самых продаваемых авто в этом году возглавил Ford F-Series, которому удалось опередить модели от Toyota.

Всего по состоянию на февраль 2025 года было продано более 198 тысяч автомобилей Ford F-Series, тогда как показатели Toyota RAV4 (второе место) составили лишь чуть более 189 тысяч авто. Замыкает десятку лидеров Toyota Yaris.

Кроме того, в издании Top Speed рассказали о любимом автомобиле сооснователя Microsoft Билла Гейтса. Выбор миллиардера оказался довольно неожиданным.

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