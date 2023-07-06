Защитники утверждают, что прекращение сделки может привести к росту затрат украинских фермеров, а некоторые регионы Украины сократят производство в 2024 году.

Черноморские порты Украины почти опустели, поскольку объединенный центр, которому поручено утверждать их, буксует. Те немногие суда с украинским зерном, которые остались, проходят инспекцию с трудом.

Как пишет Bloomberg, российские чиновники продолжают выступать против продления сделки, а Киев обвиняет Москву в попытке саботировать ее. С момента заключения сделки на мировые рынки было поставлено почти 33 млн тонн зерновых культур, что помогло снизить цены на продовольствие и поддержать сектор. Пакт заключен до 17 июля и сейчас стороны работают над его продлением. ЕС, США и ООН выступают за, Россия против.

Защитники утверждают, что прекращение сделки может привести к росту затрат украинских фермеров, а некоторые регионы Украины сократят производство в 2024 году. В начале июня пропускалось менее двух судов в день, что значительно ниже экспортных возможностей. Пытаясь спасти соглашение, чиновники ЕС и ООН рассматривают возможность предоставления уступок Россельхозбанку, попавшему под санкции. Но даже в этом случае российское министерство отвергло компромисс, заявив, что он невыполним. Прекращение поставок приведет к тому, что больше урожая будет направлено на украинские речные порты на Дунае, а также на железнодорожный и автомобильный транзит через границу с ЕС.

Видео дня

Но возникает проблема: стоимость увеличивается по мере того, как зерно перевозится на большие расстояния по железной дороге. Kernel Holding SA, главный экспортер подсолнечного масла в стране, заявил, что готов продолжать поставки, если военные и министерство инфраструктуры одобрят это.

В прошлом месяце правительство Украины создало страховой фонд в размере 547 млн долларов для компенсации компаниям, чьи суда следуют в черноморские порты страны, если сделка прекратится. Но в Турции уверены, что будущие украинские поставки выглядят маловероятными, если сделка прекратит свое действие.

Зерновая сделка - подробности

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, агрессор не намерен продлевать соглашение о работе зернового коридора для экспорта украинского зерна.

Каждый раз, когда приближается период продления сделки по зерну, Россия "играет на грани войны" с едой на столах людей по всему миру. Такое заявление сделала постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд, отметив при этом, что влиятельные страны пренебрегают своими обязанностями, именно поэтому Британия намерена стать проводником прогресса, чтобы изменить ситуацию.

Украина рассматривает "План Б" для организации экспорта без участия россиян в Черноморской зерновой инициативе, в частности, через развитие экспорта через дунайские порты Украины в кооперации с Молдовой и Румынией.