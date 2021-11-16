Запрет на использование в Украине ряда пестицидов причинит большой вред посевам или же заставит аграриев отказываться от отдельных культур.

Такое мнение в статье на AgroPortal.ua высказал фермер из Рожищенского района Волынской области и председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Волыни Руслан Хомич, комментируя государственную инициативу запретить использование в Украине СЗР с действующими веществами гелаксифоп-Р-метил, пиразофос, фенвалерат, бета-циперметрин, якобы запрещенных к использованию в странах ЕС.

Он соглашается, что существуют препараты, которые очень вредны для теплокровных, и они однозначно должны быть под запретом.

"Но есть препараты, без которых нельзя вести сельское хозяйство, ведь у них нет альтернативы. Запрет причинит большой вред посевам, или придется отказываться от определенных культур", — говорит Руслан Хомич.

Также фермер обращает внимание на то, что появляются новые вредители, от которых нет защиты. "Американская белая бабочка уничтожает все подряд — и растения, и даже твердые породы деревьев", — говорит он.

Госпродпотребслужба должна позаботиться об этом и посоветовать, как с ней бороться. Но рекомендации они не дают.

"Этот запрет похож на какую-то планомерную диверсию: сделать так, чтобы наша земля не родила", — отмечает со своей стороны директор ФХ "Влада" Александр Романчук.

Например, циперметрин — это простой химический препарат контактного действия, применяемый против вредителей. "Если его запретить, чем мы должны защищаться от насекомых? Либо теряем урожай, либо придется покупать гораздо более дорогой аналог, который будет стоить по 1000 грн на гектар (вместо 120 грн обычного препарата). Это резко увеличит себестоимость. Я против этого", — говорит аграрий.

Глифосат, добавляет он, тоже должен быть в производстве, ведь надо чем-то обрабатывать поля против пырея, корнеростковых сорняков.

В инициативе по запрету указанных пестицидов Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им. Академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения видит ряд несоответствий: никаких данных об опасности препаратов государственным органом не приводится, а сам перечень недостоверен, ведь некоторые действующие вещества и так не разрешены к использованию в Украине, а некоторые — разрешены к использованию и в ЕС.

Директор научного центра Николай Проданчук говорит, что вопрос применения пестицидов не может быть решен фрагментарными дополнениями.

"Законодательство в этой отрасли нуждается в гармонизации с правовыми документами ЕС, как это уже предусмотрено Планом мер по приближению законодательства Украины к праву ЕС, утвержденным постановлением Кабмина от 25.10.2017 г. № 110", — говорит он.

Со своей стороны, руководитель Агрохимического направления Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Виктор Погорелый акцентировал, что своевременная и надлежащая борьба с вредителями и болезнями с помощью современных систем защиты растений — основа качественного и безопасного урожая.

"Разнообразие и доступность широкого спектра СЗР чрезвычайно важны для фермера", — отметил специалист.

Автор: Григорий Бондарь