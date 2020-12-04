Искусственную курицу будут использовать для производства наггетсов.

Агентство по продовольствию Сингапура одобрило продажу куриного мяса американской компании Eat Just, которое произвели в лабораторных условиях.

Об этом сообщает Businesswire.

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Искусственную курицу будут использовать для производства наггетсов. Сперва искусственная курица под брендом Good Meat появится в ресторанах, а затем в магазинах.

Чтобы произвести искусственное мясо, специалисты компании взяли клетки кур путем биопсии, а затем культивировали их в биореакторах, соединив с запатентованной смесью из белков, аминокислот, минералов, сахаров, солей и других питательных веществ.

Как пишет The Guardian, исходные клетки получают из мышечных клеток кур, а добавленные в реактор питательные вещества — из растений.

Производитель утверждает, что искусственная курица по питательности не уступает обычному мясу, но у нее есть преимущество, что при ее производстве не используют антибиотики.

Стоимость искусственного мяса пока не раскрывалась. В компании говорят, что культивированная курица будет стоить дороже обычного мяса, но с увеличением производства Eat Just рассчитывает снизить цены.

В Eat Just заявили, что Сингапур стал первой страной, одобрившей продажу искусственного мяса. Производитель назвал это прорывом в мировой пищевой промышленности.

Заменители натуральных продуктов

В октябре 2020 года европейские фермеры обратились в Европейский парламент с просьбой запретить ресторанам и магазинам продавать изделия с названием вроде "вегетарианских гамбургеров" или "веганской колбасы".

27 октября 2020 года Европейский парламент отказался запрещать маркировать заменители мясных продуктов пометкой «вегетарианская колбаса», «веганский бургер» и т.п. На заменителях молочных продуктов и в дальнейшем нельзя писать «молоко», «сыр» или «масло».

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Автор: УНИАН