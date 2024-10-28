Обществу навязывается отказ от экономического многообразия, многообразия форм собственности и множественности организационно-правовых форм хозяйствования, говорят эксперты.

Законопроект №6013 "Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период", который настойчиво проталкивается к принятию во втором чтении, предусматривает невозможность дальнейшего существования фермерских хозяйств. То есть отменяет такую форму хозяйствования, сообщает agronews.ua.

Фермерские хозяйства по действующему законодательству Украины является формой предпринимательской деятельности граждан, которые изъявили желание производить товарную сельскохозяйственную продукцию, осуществлять ее переработку и реализацию с целью получения прибыли на земельных участках, предоставленных им в собственность и/или пользование, в том числе в аренду, для ведения фермерского хозяйства, товарного сельскохозяйственного производства, личного крестьянского хозяйства, в соответствии с законом.

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Статья 20 законопроекта запрещает создание юридических лиц в организационно-правовых формах фермерского хозяйства.

А статья 22 обязывает владельца фермерского хозяйства в течение пяти лет реорганизовать предприятие (слияние с хозяйственным обществом, присоединение к хозяйственному обществу, преобразование в хозяйственное общество) или его ликвидировать.

Во время войны и при условии абсолютного лидерства в экспорте из Украины сельскохозяйственной продукции, зачем превращать, вопреки желанию фермеров, их хозяйства в акционерные или другие хозяйственные общества?

"Десятки тысяч фермеров уверены, что это путь к аграрному рейдерству и к ненужной бюрократизации их деятельности. По сути на ненужные фермерам бумаги и процедуры. А также к созданию "рабочих мест" лицам, которые не умеют выращивать зерно, скот, птицу, но хорошо осведомлены в выкачивании денег из крестьян, - прокомментировал Анатолий Гайворонский, заместитель председателя ГС "Всеукраинский Конгресс фермеров", председатель Ассоциации фермеров и землевладельцев Днепропетровской области, - "Так кого должны поддержать народные избранники во время голосования? Слугой кого они являются?".

Участники Четвертый форум поддержки проевропейских правовых реформ считают, что законопроект № 6013 является угрозой национальной безопасности Украины. Они отмечают, что этот законопроект противоречит положениям Конституции Украины и принципу верховенства права, создает риски для экономического (хозяйственного) законодательства Украины в контексте евроинтеграции, несет системные угрозы национальной экономической безопасности в условиях правового режима военного положения и послевоенного восстановления.

Обществу навязывается отказ от провозглашенного Конституцией Украины экономического многообразия, многообразия форм собственности и множественности организационно-правовых форм хозяйствования.

Участники Форума считают недопустимой дестабилизацию правовой системы в условиях войны и ничем не обоснованную "реформу" системы юридических лиц, которая в условиях войны подрывает обороноспособность государства Украина и местного самоуправления в Украине, и выражают готовность принять активное участие в дальнейшей конструктивной работе по обновлению правового обеспечения экономики Украины на основе углубления и развития кодификации экономического законодательства, усиления устойчивости экономической системы государства.

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