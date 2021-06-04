В частности, увеличены нормы вылова рыбы - с 3 до 5 кг на одного рыбака в сутки.

Государственное агентство рыбного хозяйства презентовало проект обновленных правил любительского и спортивного рыболовства, которые не пересматривались в Украине с 1999 года.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что новые правила исключают ряд устаревших норм, которые не соответствуют реалиям сегодняшнего дня.

"Данные правила были разработаны с учетом норм Соглашения об ассоциации Украина - ЕС с учетом лучших практик устойчивого управления и опыта европейских стран в части норм вылова и применения орудий лова", – говорится в сообщении.

В частности, предусмотрены следующие изменения: увеличены нормы вылова водных биоресурсов - с 3 до 5 кг на одного рыбака в сутки, а особей особо ценных видов – 3 шт.; сокращен перечень запрещенных мест для любительского и спортивного рыболовства; увеличено количество разрешенных крючков, способов добычи и тому подобное.

Также увеличены минимально разрешенные размеры водных биоресурсов для вылова, уточнены условия проведения подводной охоты и спортивных соревнований.

Новые правила будут опубликованы на сайте Госрыбагентства после доработки.

Нарушение правил рыболовства

В 2020 году органы рыбоохраны Украины выявили почти 47 тыс. нарушений правил рыболовства, причинивших государству ущерб на 108 млн грн.

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Автор: Анна Нагорная