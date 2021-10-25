Аналитики считают, что импорт минудобрений из России остановит украинский химпром, но не решит проблем аграриев.

Снятие эмбарго на поставку удобрений из России положит украинскую химическую отрасль, приведет к жесточайшему дефициту удобрений, а значит и росту цены на них.

К такому выводу пришли аналитики, составив баланс евразийского рынка минеральных удобрений, пишет издание Hubs.

"Следом за бушующим сегодня по всей Европе, включая Украину, энергетическим кризисом (и особенно кризисом на рынке газа, который напрямую грозит Украине остановкой промышленных предприятий) к нам может прийти и другой кризис – продовольственный", – говорится в статье.

Журналисты опубликовали консалтинговые данные "Укрпромвнешэкспертизы" и Союза химиков Украины, из которых следует, что сегодня в странах Евросоюза из-за высоких цен на газ (сырье для производства азотных удобрений) происходит резкое сокращение производства минудобрений. В течение последних двух месяцев производство азотных удобрений в ЕС упало на 40%. Ожидаемый годовой дефицит продукции в ЕС в таком случае составит 9,2 млн т (в действующем веществе – азот). Украина в год потребляет около 1,7 млн т удобрений (в действующем веществе). Эту потребность внутреннего рынка можно полностью удовлетворить за счет собственных производственных мощностей.

Но, как считают аналитики, если открыть украинский рынок для импорта продукции из РФ, то он вынудит остановиться украинских производителей – они просто не смогут выдержать ценовую конкуренцию, так как цены на газ в Украине и России отличаются уже в десятки раз.

"Это, в свою очередь, приведет к увеличению дефицита в регионе Украина-ЕС еще на 1,7 млн. т в действующем веществе... То есть, дефицит вырастет почти до 11 млн т. в действующем веществе (9,2 + 1,7)", – приводят журналисты консалтинговые расчеты.

При этом основные смежные страны-продуценты (Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Турция) смогут дополнительно предложить всего около 1,5 млн т удобрений. Это суммарные незадействованные мощности в этих странах. "То есть, производители сельхозпродукции, в случае снятия эмбарго, могут весной и вовсе остаться без удобрений по любой цене", – говорится в публикации

Журналисты приходят к выводу, что в случае отмены запрета на ввоз украинские аграрии, да и Украина в целом, станут заложниками приоритетов российских производителей в вопросе направлений поставок удобрений.Ведь нельзя сбрасывать со счетов и политический фактор. Россия вряд ли упустит случай подвесить Украину еще и на крючок зависимости от поставок удобрений.

"В этом случае эксперты задают логичный вопрос: если правительство вдруг решит открыть ввоз российских удобрений в Украину, то чем это будет отличаться от политического табу на прямые поставки газа?.. И уже если страна взяла курс на энергетическую независимость, то очевидно и логично придерживаться такой политики и на промышленных рынках", – заключают журналисты.

Напомним, эмбарго на ввоз минеральных удобрений из России вступило в действие в июле 2019 года. На днях в СМИ появилась информация о том, что украинские власти под влиянием лоббистов планируют отменить запрет на ввоз удобрений из России. Лоббисты уже якобы нашли поддержку в Минагрополитики и ведут активные переговоры с Кабмином. Озвучиваемая ими позиция заключается в том, что мол в России можно будет купить удобрения дешевле и это позволит обеспечить ими аграриев по приемлемой цене к весенней посевной.

Как заявил вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко, такая отмена вряд ли приведет к достижению декларируемой лоббистами цели – обеспечению аграриев достаточным количеством удобрений по приемлемой цене.

Автор: Иван Бойко