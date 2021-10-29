Регулятор прогнозирует, что инфляция в конце 2021 года составит 9,6%.

После прохождения пика в сентябре-октябре на уровне 11% инфляция начнет замедляться и в конце 2021 года составит 9,6%.

Об этом говорится в октябрьском инфляционном отчете, опубликованном на сайте Национального банка Украины.

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"Эффекты переноса нынешнего укрепления гривни на потребительские цены и высокий урожай развернут инфляционную динамику в конце 2021 года. Как следствие, инфляция замедлится до 9,6% в декабре 2021 года и вернется к среднесрочной цели Национального банка в 5% в конце 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем темпы роста потребительских цен будут находиться около целевого уровня. Фундаментальное инфляционное давление также ослабнет. Ожидается, что базовая инфляция в конце 2021 года снизится до 7,1%, а в 2022-2023 годах – до 3-4%.

Инфляция в Украине:

Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года - составила 10,2%, оставшись на июльском уровне.

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года составила 11%, увеличившись с 10,2% в августе и июле.

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года – выросли на 88% и 71,7% соответственно.

Цены на транспорт выросли на 10,8% в первую очередь вследствие подорожания топлива и масел на 31,2%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 14,9%, железнодорожном – 11,3%.

Кабинет министров прогнозировал замедление инфляции до 6,2% на конец 2022 года.

21 октября 2021 года Национальный банк Украины прогнозировал, что инфляция снизится до однозначного уровня в конце 2021 года, а по итогам следующего – достигнет цели 5%.

Автор: Богдан Слуцкий