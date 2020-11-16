Речь идет о специальной технике и оборудовании, стоимость которых готово возместить правительство.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства увеличило список украинской сельхозтехники, покупка которой будет компенсироваться государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Указывается, что список расширили сразу на 417 наименований. Речь идет о специальной технике и оборудовании, стоимость которых готово возместить правительство.

На данный момент список охватывает 14573 единиц различной техники от 191 завода-производителя.

В министерстве говорят, что на практике это значит, что государственной помощью смогут воспользоваться еще больше украинцев.

Распределение средств

В ноябре 2019 года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о том, что украинцы смогут брать гривневые кредиты под покупку земли по ставке 3-5% после принятия закона о рынке земли.

30 января 2020 года заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что государственная программа по удешевлению кредитов для аграриев в 2020 году бюджетом в 1,2 миллиарда гривень будет работать по трем направлениям, одним из которых будет компенсация процентов по кредитам на покупку сельхозземель.

В феврале 2020 года Кабинет министров принял решение о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который должен был упростить получение кредитов для малых фермеров, не имеющих кредитной истории.

В июне министерство утвердило новое распределение средств в размере 104,5 млн грн сельхозпроизводителям, которые приобрели технику и оборудование отечественного производства в декабре 2019 года и январе–мае 2020 года.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 3 августа утвердило распределение средств в размере 124,9 млн грн для компенсации субъектам хозяйствования АПК за фактически уплаченные проценты за пользование кредитами за январь–июнь 2020 года.

6 августа 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило перечисление 47 млн грн компенсации аграрным производителям за покупку отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования.

По состоянию на 2 ноября 2020 года украинским аграриям выдали почти миллиард гривень дотаций на закупку сельхозтехники.

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Автор: УНИАН