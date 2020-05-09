В Киеве 10 мая разрешили работать 19 продовольственным рынкам (список)

Эти рынки обеспечили выполнение противоэпидемических требований.

10 мая в Киеве могут работать 19 агропродовольственных рынков. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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"По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать 10 мая 19 агропродовольственных рынков", - говорится в сообщении.

Разрешено работать рынкам: «Феофановский», «Демеевский», «Базар на лесной», «Маяк», «Владимирский рынок», «Печерский рынок», «Иллис», «Бессарабский рынок», «Левобережный», «Днепровский рынок», «Путь», «Колибрис», «Одесский», «Выгуровский», «Нивки», «Турбота», «Западный», «Отрадненский» и «Лукьяновский».

Как сообщал УНИАН, возобновить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг. Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на продажу.

В частности, агропродовольственные рынки в столице открывают при условии выполнения ряда противоэпидемических требований: обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, дистанцию в 3 м между торговыми местами и 1,5 м между посетителями, дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.