Ожидается, что производство озимого рапса составит 10,4 млн т, что превышает производство предыдущего года на 9,1 млн т.

Индия в 2021 г. соберет рекордные 109,24 млн т пшеницы (+1,3%).

Такой прогноз сделало Министерство сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии, сообщает Reuters.

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Кроме того, ожидается, что производство риса вырастет на 1,2% до 120,32 млн тонн.

Индия — крупнейший в мире экспортер риса и второй по величине производитель.

Министерство сельского хозяйства и благосостояния фермеров прогнозирует общий объем производства зерна в этом году на рекордном уровне 303,34 млн т против 297,5 млн т, произведенных в предыдущем году.

Ожидается, что производство озимого рапса составит 10,4 млн т, что превышает производство предыдущего года на 9,1 млн т.

Производство нута вероятно, составит 11,62 млн т против 11,08 млн т, собранных в предыдущем году.

«Любое увеличение производства рапса и нута сокращает импорт дорогих растительных масел и бобовых — товаров, которых в основном не хватает в Индии, крупнейшем в мире импортере кулинарных масел и бобовых», — отмечает издание.

Урожай зерновых в Украине

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, урожай зерновых в 2020 году составил 65,4 миллиона тонн зерновых, что почти на 7 миллионов тонн меньше, чем в 2019 году.

Украина в январе 2021 года сократила физические объемы экспорта основных зерновых культур в два раза, при этом валютная выручка от поставок сократилась на 41%.

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Автор: УНИАН