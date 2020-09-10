На арбузе размещен QR-код, по которому можно перейти на информационный портал и увидеть туристические локации Херсонской области.

Во время рабочей поездки в Херсонскую область премьер-министр Украины Денис Шмыгаль получил в подарок самый большой арбуз сезона весом 27,7 кг.

Рекордную ягоду премьер-министру вручил председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев. Об этом сообщается на странице Херсонской облгосадминистрации в Facebook.

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«Я хотел бы вручить премьер-министру символ нашего региона, выращенный на полях Херсонщины, - самый большой арбуз в этом сезоне, арбуз весом 27,7 кг с QR-кодом», - заявил в конце общего пресс-брифинга Гусев.

Он добавил, что по этому QR-коду можно перейти на информационный портал и увидеть много туристических локаций Херсонской области.

Цены на арбузы в этом сезоне

По состоянию на 8 сентября 2020 года цены на арбузы в Украине упали до минимума за сезон.

Под конец августа цены на арбузы в Украине снизились более чем на треть - до 2,5 гривни/килограмм.

По данным УПОА, украинские производители в 2020 году потеряли часть урожая ранних сортов арбузов из-за аномально холодного мая и проливных дождей в июне.

За первое полугодие Украина импортировала 2,1 тысячи тонн бахчевых культур на 1,97 миллиона долларов, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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Автор: Светлана Макринская