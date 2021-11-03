Рост цен на газ и удобрения не позволит ценам упасть даже при хорошем урожае

Украинцев в ближайшие два года ожидает увеличение стоимости аграрной продукции. Причиной такого неутешительного прогноза стал рост цен на газ и удобрения.

Об этом рассказал генеральный директор по сельскохозяйственному производству компании "Нибулон" Константин Хмельницкий в комментарии РБК-Украина.

По его словам, аграрии на весеннюю и осеннюю посевные кампании этого года закупили удобрения уже по новой цене. Так, цена удобрений фосфорно-калийной группы увеличилась на 35%, а азотной – в два раза. При этом аналитик указал, что на своем кошельке украинцы это ощутят в следующих сезонах.

"Сельскохозяйственный цикл довольно длительный - для отдельных культур растянут на два календарных года, например, для озимой пшеницы, посев которой происходит текущей осенью, а урожай ожидается летом 2022 года. Поэтому и в большей степени влияния роста цен на данный вид продукции будет ощущаться на урожае в следующем году", - разъяснил Хмельницкий.

Читайте такжеВ Украине взлетели цены на мясо: на что придется раскошелитсяПри этом в Министерстве экономики отметили, что рост цен на продукты будет сдерживать высокий урожай в текущем году и ожидаемая стабильность обменного курса гривны.

"Будет сдерживать динамику цен, как на импортные продукты, так и на отечественные из-за влияния конкуренции", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что средняя цена на продукты в сентябре выросли на 14,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же время общая инфляция составила лишь 11%.

Как ранее сообщал УНИАН, украинцы будут платить за подсолнечное масло еще больше. В ноябре ожидается повышение цены на 2-3%.

Автор: Анастасия Горбачева