За 11 месяцев 2020 года Украина экспортировала агропродукции на 20 млрд долл., а импортировала на 5,74 млрд долл.

Украина в январе-ноябре 2020 года сократила экспорт продукции АПК по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3% - до 20 млрд долл., увеличив при этом импорт на 13,9% - до 5,74 млрд долл.

Об этом сообщила пресс-служба "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ).

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Как отметили в УКАБ, за отчетный период экспорт продукции животноводства сократился на 7,1% - до 1,09 млрд долл., а продукции растениеводства на 7,9% - до 10,7 млрд долл.

В частности, поставки кукурузы уменьшились на 9% (до 4 млрд долл.), сои и соевых бобов - на 44% (до 573 млн долл.).

В то же время, несмотря на меньший урожай зерновых, чем ожидалось, поставки пшеницы в 2020 году выросли на 2,7% (до почти 3,5 млрд долл.), ячменя - на 29,4% (до 864 млн долл.).

Также за 11 месяцев экспорт меда увеличился на 28,7% (до 117,5 млн долл.), замороженного мяса крупного рогатого скота – на 8,8% (до 72,3 млн долл.), ракообразных - почти в 10 раз (до 4,8 млн долл.).

Экспорт растительных масел за отчетный период увеличился на 20,7% - до 5,17 млрд долл., а поставки готовой продукции - на 2%, до 3 млрд долл. Из категории готовой продукции больше всего вырос экспорт заменителей табака (на 20,4%), а также хлебобулочных изделий и рисовой бумаги (на 12,8%).

По данным УКАБ, импорт агропродукции в Украину вырос по всем категориям.

Закупки продукции животноводства выросли на 19% - до 1,12 млрд долл. В частности, в два раза вырос импорт сыров - до 94 млн долл.

Импорт продукции растениеводства увеличился на 11,5% - до 1,74 млрд. Отмечается, что это произошло за счет растущего импорта овощей и фруктов - картофеля (+43%), томатов (+73%) и цитрусовых (+17%).

За отчетный период Украина увеличила закупки растительных масел на 5,8% (до 250 млн долл.) в основном за счет импорта пальмового масла.

Импорт готовой продукции вырос на 14% - до 2,64 млрд долл. Наибольший рост импорта отмечается в таких категориях: табак и табачные изделия (+15,6%), корма для животных (+22%), шоколад (+28%).

Хронология событий

Украина по итогам 2019 года обновила исторический рекорд аграрного экспорта, поставив на внешние рынки продукции сельского хозяйства на сумму 22,4 млрд долл. – почти на 20% больше, чем годом ранее.

Импорт агропродукции в Украину в прошлом году увеличился на 11% – до 6,1 млрд долл.

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Автор: Анна Нагорная