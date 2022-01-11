Наибольшую долю в экспорте составляет продукция растениеводства.

Украина в 2021 году увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса на 25%.

Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

"По результатам 2021 года, агросектор остался одной из ключевых отраслей во внешнеэкономической деятельности Украины. Так, за прошлый год было экспортировано агропродукции на общую сумму 27,8 млрд долл., что составляет 41% общеукраинского экспорта", - говорится в сообщении.

Наибольшую долю составляет растениеводство - 15,6 млрд долларов, или же 56% общего экспорта продукции АПК. В этом сегменте больше всего заняла торговля зерновыми культурами.

Жиров и масла растительного и животного происхождения было экспортировано на общую сумму 7,1 млрд долларов, это 25% украинского экспорта продукции АПК. Больше всего продали подсолнечного масла.

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Готовая продукция в 2021 году была продана за границу на 3,8 млрд долларов - 14% украинского экспорта продукции АПК. Основу экспорта составил жмых подсолнечника, который идет как готовый корм для животных.

Лишь 5% (1,4 млрд долларов) составил экспорт продуктов животноводства. Больше всего экспортировали мясо птицы.

Импортная выручка от закупок в Украине агропромышленной продукции значительно меньше экспортной.

"В 2021 году было импортировано продукции на сумму 7,7 млрд долларов, что составляет 11% всего украинского импорта. При этом, наблюдается рост в +19% по сравнению с показателем аграрного импорта 2020 года", - отметили в УКАБ.

Наибольший объем импорта поступает в виде готовой продукции, которой в прошлом году было импортировано на 3,6 млрд долларов, что составляет 46% импортной выручки продукции АПК. В этом сегменте больше всего средств было потрачено на закупку алкогольных напитков и табачных изделий.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10 января с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2021 - июнь 2022) украинские производители экспортировали 33,5 млн тонн зерновых культур, что на 6,3 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.