Украина увеличила экспорт рыбы и ракообразных

Денежные поступления от экспорта украинской рыбы и ракообразных за первый квартал составили почти 6 миллионов долларов.

В январе-марте 2020 года экспорт рыбы и ракообразных из Украины осуществлен на 5,873 миллиона долларов США.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

По данным агентства, это на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Так, 27% всего экспорта украинской рыбы и ракообразных в денежном выражении приходится на Германию (1,561 миллиона долларов). В Данию поставлено 17% продукции на 1,006 миллиона долларов, Молдовы - 10% на 592,2 тысячи долларов" - говорится в сообщении.

Сообщается, что также значительные поставки осуществлены в Нидерланды (на 530,2 тысячи долларов), Францию (на 472,7 тысячи долларов), Литву (на 423,6 тысячи долларов), Венгрию (на 273,2 тысячи долларов США) и Израиль (на 272,2 тысячи долларов).

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-марте текущего года на четверть увеличила производство консервов из сельди.

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