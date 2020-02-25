Украина в прошлом году увеличила экспорт рыбы на четверть

В 2019 году Украина экспортировала 11,8 тысячи тонн рыбы и водных биоресурсов на $46,4 миллиона.

Украина по итогам 2019 года увеличила экспорт рыбы и продукции из водных биоресурсов на 25% в денежном выражении - до 46,4 миллиона долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

"В 2019 году Украина поставила на внешние рынки 11,8 тысячи тонн рыбы и продукции из водных биоресурсов на общую сумму 46,4 миллиона долларов. Такой результат в денежном выражении на 9,2 миллиона долларов (25%) больше, чем за 2018 год", - говорится в сообщении.

В частности, 37% всего украинского экспорта рыбопродукции (в денежном выражении) пришлось на страны Европы, 30% – СНГ, 29% – Азии.

Крупнейшим покупателем украинской рыбы и водных биоресурсов (в абсолютном выражении) стала Молдова - 2 тысячи тонн на 4,3 миллиона долларов. Также среди лидеров Дания - 1,5 тысячи тонн на 7,6 миллиона долларов, Германия - 1,3 тысячи тонн на 8,3 миллиона долларов, Турция - 1,2 тысячи тонн на 4,8 миллиона долларов и Южная Корея - 943 тонны на 2,7 миллиона долларов.

Отмечается, что в прошлом году Украина преимущественно экспортировала готовую и консервированную рыбу (сардины, сардинеллы, кильку и шпроты), свежее, охлажденное или мороженое рыбное филе и прочее мясо рыб (лосось, треску, судак), а также готовые продукты из сурими (крабовые палочки).

Как сообщал УНИАН, промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в водоемах Украины в 2019 году увеличился на 2,2% – до 51 тысячи тонн.

Производство замороженной морской рыбы в Украине в 2019 году увеличилось на 19% – до 10,35 тысячи тонн, свежего рыбного филе – на 35% (до 3,45 тысячи тонн), готовых продуктов из сельди - на 13,4% (до 3,27 тысячи тонн), готовых продуктов и консервов из другой рыбы - на 15% (до 14,2 тысячи тонн).