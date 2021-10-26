В Украине в 2021 году установлены два рекорда по урожаю зерновых.

В период с июля по сентябрь текущего года экспорт пшеницы из Украины в Турцию составил 834,7 тыс. т, что в 3,2 раза превосходит аналогичный показатель сезоном ранее (261,1 тыс. тонн).

Данный показатель на 5% выше результата по итогам всего 2020/21 МГ (794,0 тыс. тонн). Об это сообщает ИА "АПК-Информ".

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Турция заняла третью позицию в рейтинге стран-импортеров украинской зерновой продукции.

Согласно оценкам экспертов USDA, импорт пшеницы в Турцию в текущем сезоне может составить порядка 10 млн тонн, что на 24% превысит показатель предыдущего МГ.

Урожай зерновых:

В Украине в 2021 году установлены два рекорда по урожаю зерновых – аграрии собрали самые большие в истории объемы урожая пшеницы (32,9 млн тонн) и ячменя (10,1 млн тонн).

Министерство экономики прогнозирует общий урожай зерновых культур в Украине в 2021 году на уровне рекордного показателя 2019 года - 75 млн тонн.

По состоянию на 20 сентября 2021 г объем экспорта зерновых культур из Украины с начала 2021/22 МГ составил 11,55 млн т, что на 1,1 млн т или 10% выше показателя минувшего года (10,5 млн т).

Украина планирует отгрузить на экспорт 25,3 млн тонн пшеницы в текущем маркетинговом году (июль 2021 - июнь 2022), что более чем наполовину больше, чем в прошлом сезоне.

Автор: Елена Коваленко