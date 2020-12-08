Повышенный спрос на украинский мед наблюдается со стороны стран Европейского Союза.

Украина за 11 месяцев 2020 года экспортировала рекордный объем меда — 69,84 тыс. т.

Об этом говорится в сюжете ТСН со ссылкой на сообщение консультанта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анны Бурки в Facebook.

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«Осталось менее месяца до начала нового 2021 года, но уже есть рекорд по экспорту меда. Его экспорт из Украины за 11 месяцев 2020 года достиг абсолютного рекорда — 69,8 тыс. т на общую сумму $117,5 млн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году — 67,8 тыс. тонн ($133,9 млн)», — сообщила эксперт.

По ее словам, высокий спрос на украинский мед наблюдается со стороны стран Европейского Союза и обусловлен рядом причин.

«Неопределенность с последующим развитием ситуации с СOVID-19, а соответственно активное формирование остатков на весь сезон 2020/21. Неурожай меда в ЕС, по предварительным оценкам урожай меда в ЕС снизился на 40%, из-за неблагоприятных погодных условий», — написала эксперт.

Поддержка агросектора

В госбюджете на 2020 год заложено 4 миллиарда гривень на поддержку сельхозпроизводителей.

Из этой суммы 1,2 миллиарда гривень предусмотрено на программу компенсации кредитов, 1 миллиард гривень - на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования, 1 миллиард гривень - на поддержку животноводства, а также по 400 миллионов гривень - на садоводство и фермерство.

По состоянию на 22 октября 2020 года украинские пасечники подали заявки на дотации на содержание пчел на общую сумму 240 миллионов гривень, что в два раза больше, чем ожидало правительство.

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Автор: УНИАН