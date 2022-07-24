Цену страны будут устанавливать сами.

На основе соглашения по разблокированию украинских портов была озвучена дополнительная договоренность. Турция, которая выступила посредником, сможет покупать зерно у РФ и Украины по ценам ниже мировых.

Об этом сообщил глава комиссии по сельскому хозяйству турецкого парламента Юнус Кылыч, пишет газета Sabah.

По его словам, во время подписания соглашения обе стороны пообещали, что Турция получит преимущества в вопросах цен на зерно и его приобретение. В то же время его стоимость страны будут устанавливать самостоятельно.

"Благодаря этому мы также сможем покупать зерно для дальнейшего его экспорта... Конечно, Украина и РФ сами будут определять страны поставок, их объемы и цены на зерно. Турция, согласно подписанному документу, взяла на себя роль секретариата и в их торговле с другими странами будет выполнять функции, сравнимые с зарубежными представительствами", - объяснил Кылыч.

Напомним, 22 июля 2022 года Украина, Турция, Россия и ООН подписали стамбульский договор для вывоза зерна из украинских портов. Свои подписи под документом поставили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции, генсек ООН Гутерриш. От России подписантом выступил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Экспорт зерна будет осуществляться из портов Одесса, Черноморск, Южный.

Срок действия соглашения составляет 120 дней с возможностью продления.

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