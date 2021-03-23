Верховная Рада совместно с Кабинетом Министров Украины будет вынуждена в срочном порядке дорабатывать земельное законодательство, считает депутат.

Украинцам не стоит ожидать, что с 1 июля полноценно заработает рынок сельскохозяйственных земель, ведь ряд негативных факторов будут тормозить процесс до 2022 года.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, представитель депутатской группы «Партия «За майбутнє» Сергей Лабазюк.

По его словам, Верховная Рада совместно с Кабинетом Министров Украины будет вынуждена в срочном порядке дорабатывать земельное законодательство.

«Все украинцы ожидают, что в июле будет возможность продавать или покупать землю. Взамен мы получим бомбу замедленного действия. Поскольку закон не предусматривает четкой процедуры оценки и продажи земли. В этом и заключается основной пробел документа. Поэтому следующих полгода после открытия рынка Рада вместе с Кабмином будет обязана в срочном порядке дорабатывать законодательство, принимать те законопроекты, которые мы рекомендовали еще в прошлом году. И только в таком формате возможен полноценный запуск рынка земли. По моим прогнозам, это произойдет не раньше 2022 года», – утверждает Сергей Лабазюк.

По мнению политика, принятый закон № 2178-10 "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" не соответствует запросам общества и требует дополнительных подзаконных актов.

"К примеру, "нашумевшие" законопроекты № 2195 об аукционах и № 2194 о передаче земель в управление ОТГ, в который внесли более 3 тысяч идентичных правок. Они также должны быть приняты до июля как продолжение реформы децентрализации. Еще два года назад представителям объединенных территориальных общин обещали предоставить доступ к управлению своими землями. Ведь прежде всего это – полноценный инструмент для наполнения местных бюджетов», – убежден Сергей Лабазюк.

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Автор: Григорий Бондарь