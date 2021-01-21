Из-за стремительного снижения запасов капусты в хозяйствах, фермеры начали сдерживать продажу качественной продукции, что и привело к росту цен.

В Украине с начала года начали расти цены на белокочанную капусту. Эксперты говорят, что это подорожание временное.

Читайте такжеВ Украине подняли минимальные цены на игристые винаОб этом сообщает EastFruit.

"К середине января многие производители уже распродали большую часть запасов. Кроме того, на рынке уже почти не осталось капусты низкого качества. Учитывая стремительное снижение запасов капусты в хозяйствах, фермеры начали сдерживать продажу качественной продукции, что и привело к росту цен на этой неделе", - говорится в сообщении.

Подтверждают эту информацию и оптовые компании, которые отмечают общее сокращение предложений на рынке.

"В частности, сейчас отпускные цены на белокочанную капусту в фермерских хозяйствах уже поднялись до 1,50-3,50 гривни/килограмм, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели", - подчеркивает издание.

Стоит отметить, что несмотря на подорожание в сегменте белокочанной капусты, сегодня эта продукция на украинском рынке стоит все в среднем на 25% дешевле, чем в аналогичный прошлогодний период. Эксперты говорят, что подорожание временное.

Что этому предшествовало

Ранее сообщалось, что на украинском рынке растут оптовые цены на корнеплоды, в частности на морковь и свеклу.

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Автор: УНИАН