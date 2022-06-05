При этом он не обнародовал дату визита.

Президент Сенегала и глава Африканского союза Маки Салл анонсировал свой визит в Украину.

Об этом Салл сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам саммита Экономического сообщества стран Западной Африки, передает Анадолу.

"Да, я поеду в Украину", - сказал Салл.

При этом сенегальский президент не обнародовал дату визита.

Отметим, что из-за войны визиты иностранных делегаций в Киев предварительно не анонсируются.

Ранее 3 июня Салл провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, на которых рассказал о продовольственном кризисе в Африке, вызванном войной России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что хочет выступить перед Африканским союзом в формате видеоконференции. Примечательно, что после просьбы украинской стороны Салл в первую очередь совершил визит в Россию.

Как сообщал УНИАН, 26 мая президент Сенегала и глава Африканского союза Маки Салл заявил, что будет добиваться от России и Украины разблокирования "экспорта зерна" во избежание широкомасштабного голода.

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