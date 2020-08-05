Эксперты назвали самые популярные в Украине органические продукты

Украинцы в течение прошлого года приобрели почти 7,5 миллиона тонн органических продуктов.

Найпопулярнішим органічним продуктом серед українців стало молоко. Минулого року вони витратили на нього 320 мільйонів гривень. Також у трійці лідерів органічні крупи та борошно, свідчить дослідження органічного ринку України.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"В среднем такие продукты стоят на 15-30% дороже, а иногда и вдвое" - говорится в сообщении.

Украинцы в течение прошлого года приобрели почти 7,5 миллиона тонн органических продуктов.

Фермер Антон Дундий нашел дело жизни, когда перешел на органику. В его хозяйстве в ста километрах от Киева десятки теплиц и огородов, где выращивает около 15 наименований продукции. В частности, это томаты, огурцы, баклажаны, перец, руккола, шпинат, базилик.

В магазинах органическая продукция дороже минимум на треть.

"Чтобы соответствовать статусу" органические ", нельзя использоваться пестициды и другие средства защиты растений, которые несут за собой, например, яд", - говорит мужчина.

Такое выращивание достаточно затратно. Но даже за высокую цену продукты покупают. К примеру, по сардельки придется отдать почти 250 гривень за килограмм.

В прошлом году чаще всего украинцы покупали органическое молоко. Также пользуются популярностью муку, крупы, овощи и фрукты.

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