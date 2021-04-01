"Одессавинпром" может сменить арендатора. Как сообщил руководитель Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областям Александр Славский, онлайн-аукцион по определению арендатора целостного имущественного комплекса "Одессавинпром" проходил на площадке Prozorro. Это гарантирует полную открытость и прозрачность процесса.

В ходе аукциона один из участников – компания "Эталон Буд" предложила ежемесячную арендную плату в сумме более 750 тыс. грн. Нынешний арендатор – ЧАО "ОдессаВинПром" остановился на сумме в 343 тыс. грн.

"По закону ЧАО "ОдессаВинПром" имеет приоритетное право продлить договор с государством на условиях, предложенных победителем. Если в течение 3 рабочих дней с момента оглашения результатов предприятие согласится оплачивать цену, которая была предложена на аукционе, то договор аренды будет заключен с "Одессавинпром", – прокомментировал итоги торгов А. Славский.

Он также подчеркнул, что независимо от того, с кем ФГИ заключит договор аренды, государство уже выиграло: сумма арендной платы выросла более чем вдвое по сравнению со стартовой (339 тыс. грн.). Это значит, что бюджет получит вдвое больше арендных платежей. Кроме того, обязательными условиями договора являются аренды сохранение основного вида деятельности целостного имущественного комплекса (производство вин) и соблюдение требований по охране культурного наследия.

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Автор: Иван Бойко